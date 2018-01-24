Экс-участники «Дома-2» Элла Суханова и Игорь Трегубенко официально развелись

Своим фолловерам в Instagram экс-участник телепроекта «Дом-2» Игорь Трегубенко сообщил о разводе с Эллой Сухановой после одного с половиной года брака. Слухи о расставании супружеской пары появились сразу после их ухода их реалити-шоу, но долгое время не подтверждались.

Слухи о расставании супружеской пары Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко появились сразу же после ухода пары из телешоу «Дом-2». Поклонники были уверены, что паре приходилось изображать из себя семью во время участия в реалити-шоу по требованию редакторов. Тем не менее, во время новогодних эфиров Трегубенко и Суханова пришли вместе и заверили, что о разводе не может быть и речи.Однако на днях Игорь Трегубенко в своем Instagram признался, что окончательно расстался с Сухановой. Вскоре и сама экс-участница «Дома-2» рассказала о том, что брак был официально расторгнут в ЗАГСе, и через месяц они с бывшим мужем получат свидетельство о расторжении брачных уз.Проблемы в отношениях пары были замечены давно, но особенно стали явными после обнародования переписки Сухановой с неким мужчиной.