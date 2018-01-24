Серов считает мать и дочь Тилер охотницами за наследством

В эфире программы «На самом деле» проверку на детекторе лжи проходил знаменитый российский певец Александр Серов. На ток-шоу также пришла Кристин Тилер – девушка, которая называет себя дочерью артиста. Впрочем, Александр, как выяснилось, не в восторге от перспектив родства с 30-летней немкой.

Дарья Светозарова

У певца есть законная дочь Мишель, и расширять свою семью путем признания внебрачного ребенка Серов не собирается. Александр весь эфир не уставал твердить, что его бывшая возлюбленная пытается манипулировать девушкой, чтобы «наложить лапу» на его наследство. На первый взгляд резонно артист заметил, что в него бы так «не вцепились» будь он обычным слесарем или трактористом. Вспоминая отношения с Надеждой Тилер, Серов называет ее едва ли не девушкой легкого поведения. Он при всех заявил, что, щеголяя поддельном журналистским удостоверением, Надежда пошла к нему в номер, «зная, что за этим последует». В ответ Тилер возразила, что певец также должен был предусмотреть последствия приглашения.Во время обмена колкостями между артистом и его бывшей пассией героиня истории Кристин сидела и плакала. Девушка отрицает, что хочет от Серова денег. По ее словам, она желает просто признания со стороны Александра. Полиграф, сканируя ее показатели, подтвердил, что девушке чужда корысть, и она говорит правду.