Всплыла новая махинация с элитной квартирой Джигарханяна

Появились новые сведения об афере с элитной квартирой Армена Джигарханяна. В этот раз артист намерен судиться с ООО «Сфера», которая занималась продажей его апартаментов. Заявление рассматривает ведомство столицы РФ.

Виктория Озерова

В Дорогомиловском суде Москвы будет рассматриваться дело о новой афере с элитными апартаментами Джигарханяна. Известный артист собирается взыскать с организации под названием «Сфера» деньги за апартаменты на Староконюшенном переулке. Отмечается, что именно эта компания составляла договор о продаже помещения, но деньги от сделки так и не попали в руки артиста. Договор был оформлен еще в прошлом году. Близкий к актеру человек уточнил, что покупателя нашла экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, так что женщина снова оказалась вовлеченной в махинации.Квадратные метры достались артисту от государства. В данной квартире Армен Джтгарханян прожил более 30 лет.