Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Всплыла новая махинация с элитной квартирой Джигарханяна

Всплыла новая махинация с элитной квартирой Джигарханяна

Вчера, 20:21
Появились новые сведения об афере с элитной квартирой Армена Джигарханяна. В этот раз артист намерен судиться с ООО «Сфера», которая занималась продажей его апартаментов. Заявление рассматривает ведомство столицы РФ.

Всплыла новая махинация с элитной квартирой Джигарханяна

 

В Дорогомиловском суде Москвы будет рассматриваться дело о новой афере с элитными апартаментами Джигарханяна. Известный артист собирается взыскать с организации под названием «Сфера» деньги за апартаменты на Староконюшенном переулке. Отмечается, что именно эта компания составляла договор о продаже помещения, но деньги от сделки так и не попали в руки артиста. Договор был оформлен еще в прошлом году. Близкий к актеру человек уточнил, что покупателя нашла экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, так что женщина снова оказалась вовлеченной в махинации.

Квадратные метры достались артисту от государства. В данной квартире Армен Джтгарханян прожил более 30 лет.
Виктория Озерова
Новости по теме
Цымбалюк-Романовская отметит Новый год в роскошных интерьерах с дизайнерской ёлкой
Цымбалюк-Романовская отметит Новый год в роскошных интерьерах с дизайнерской ёлкой

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, отметит Новый год в роскошных интерьерах, с дизайнерской ёлкой. Снимки антуража она

Сын Джигарханяна считает, что Цымбалюк-Романовская покусилась на святое
Сын Джигарханяна считает, что Цымбалюк-Романовская покусилась на святое

Приёмный сын Армена Джигарханяна, его возможный наследник, считает, что Виталина Цымбалюк-Романовская покусилась на святое. Степан Джигарханян осуждает третью

Жене Армена Джигарханяна угрожают расправой
Жене Армена Джигарханяна угрожают расправой

Молодая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию об угрозах. Ей угрожают расправой с помощью серной кислоты. Как

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости