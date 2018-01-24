Актер Александр Петров рассказал про самые желанные роли и важные приметы

Российский актер театра и кино Александра Петров сообщил о том, какие роли ему хотелось бы сыграть. Кроме того, артист рассказал про приметы в работе, связанные с важными событиями в его жизни.

Российский 28-летний актер Александр Петров в последнее время успел перейти из ранга перспективных актеров современного кино к одному из наиболее востребованных. Однако, несмотря на то, что актеру удалось сыграть самых разнообразных ярких персонажей, некоторые роли для Петрова все еще остаются недоступными.По словам знаменитости, он хотел бы сыграть такого же необычного персонажа, как и Джокер из вселенной по комиксам DC. Петров предпочел бы поучаствовать в съемках с использованием компьютерной графики и высоких технологий.Также актер поделился необычной приметой, которая часто предвещала удачу в его жизни – перед важным событием Александр Петров сильно заболевает, у него поднимается температура. При этом болезнь и жар свидетельствуют о положительном исходе дела.