Курбан Омаров попросил подписчиков растолковать слово «папотик» от Теоны

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров объявил конкурс, в котором могут принять участие все его подписчики в Instagram. Он предложил своим фанатам угадать, что значит в переводе на русский язык слово «папотик», которое часто использует в своем лексиконе его двухлетняя дочь Теона. Аватар победителя Омаров пообещал выставить в своей Stories.

Дарья Светозарова

Необычные слова в языке Теоны появляются из-за того, что двухлетняя малышка пока обладает неидеальным произношением. Так, в языке маленькой Теи и появилось слово «папотик». Омаров знает, что это означает. Теперь смысл должны разгадать фолловеры.Фанаты крошки Теи принялись выдвигать версии. Наиболее распространенными версиями были «бегемотик», «паровозик», «папа-котик» и даже «компотик». На фото малышка изображена с тремя игрушками в руках. Это были коты из мультфильма «Три кота».На второй день рождения девочки пригласили трех аниматоров. Они также изобразили этих мультгероев. Один из котиков носит имя Компот. Поэтому те, кто озвучил слово «компотик» могут оказаться победителями. Правильный ответ Омаров напишет уже завтра под тем же фото.