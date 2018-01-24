Екатерина Андреева раскрыла «маленькие тайны больших эфиров»Вчера, 19:56
Первого января программа «Время» отпразднует свой 50-летний юбилей. Одной из самых знаменитых ведущих программы стала Екатерина Андреева. Однако сама ведущая в
Ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Но популярный экстрасенс Марианна Абравитова рассказала, что
Телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева в 55 лет выглядит ровесницей 34-летней дочери. Недавно она опубликовала новые фотографии на своей странице в