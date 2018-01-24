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| | Екатерина Андреева раскрыла «маленькие тайны больших эфиров»

Екатерина Андреева раскрыла «маленькие тайны больших эфиров»

Вчера, 19:56
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскрыла «маленькие тайны больших эфиров». Она показала куклу Жози, на которой тестируют, какая должна быть причёска и какие наряды, чтобы правильно падал свет, и на экране всё смотрелось красиво.

Екатерина Андреева раскрыла «маленькие тайны больших эфиров»

 

По словам Екатерины Андреевой, без этой «молчаливой, работящей подружки» ей бы приходилось проводить в студии гораздо больше времени. Также ведущая на примере Жози показала, что следует, а что не следует одевать для эфиров. Андреева отметила, что такое техническое новшество появилось именно в новой студии, и оно её поражает, однако так гораздо удобнее, как сообщает VladTime.

При этом, испытания нарядов на кукле ещё не закончены. Пока ей примеряют только верхнюю часть одежды, однако когда дело дойдёт до необходимости пройтись по студии во время программы, то цвет брюк тоже будут сначала смотреть по Жози.

Ирина Летинская
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