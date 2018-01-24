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| | Александр Серов: Папарацци устроили мне «подлую» встречу с дочерью

Александр Серов: Папарацци устроили мне «подлую» встречу с дочерью

Вчера, 19:48
В студию программы «На самом деле» пришел знаменитый певец Александр Серов. В эфире передачи эксперты решили выяснить, является ли артист отцом Кристин Тилер, дочери его давней возлюбленной Надежды.

Александр Серов: Папарацци устроили мне «подлую» встречу с дочерью

 

Еще будучи беременной, подруга певца уехала в Германию, предварительно сообщив ему, что носит его дитя. Артист пообещал помощь девушке, но потом благополучно забыл и ее саму, и свое предполагаемое отцовство. Однако сама Кристин, дочь Надежды, росла со знанием того, что ее родной папа – знаменитый российский певец Александр Серов. Сейчас Кристин уже почти тридцать лет, и она предприняла попытку встретится с ним во время его выступления в Германии.

Сам Серов назвал эту встречу «подлой». По его словам, устроить ее девушке помогли папарацци, охочие до сенсации. Кристин увидела артиста и даже бросилась к нему из толпы, но бодигарды певца отстранили и ее, и успевших сделать несколько кадров фотографов. Полноценная встреча Тилер и ее предполагаемого родителя состоялась в эфире «Первого канала». Кристин искренне бросилась к Александру в объятия, но певца это рассмешило. Он не скрывает, что не возрадуется обретению дочери и обвиняет в сложившейся ситуации свою экс-возлюбленную.
Дарья Светозарова
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