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| | Экс-ведущую "Орла и Решки" не узнали на новом фото

Экс-ведущую "Орла и Решки" не узнали на новом фото

Вчера, 19:43
Экс-ведущая "Орел и решка" Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram фото с подписью сообщающей о том, что она «выросла в лесу». Согласно геотегу, снимок был сделан в 5-звездочном отеле Fairmont Grand Hotel в Киеве.

Экс-ведущую "Орла и Решки" не узнали на новом фото

 

Украинская телеведущая, ранее участвовавшая в трэвел-шоу "Орел и решка", Леся Никитюк опубликовала со своего профиля в Instagram снимок из киевского 5-звездочного отеля Fairmont Grand Hotel. Подпись к публикации представлена на китайском, в английской транслитерации, а также русским переводом, дословно означающим, что Никитюк «выросла в лесу».

 

Не так давно телеведущая выступила с опровержением слухов о своем скором замужестве. По словам Никитюк, она решится на создание семьи только тогда, когда будет твердо стоять на ногах и построит успешную карьеру. Кроме того, знаменитость сообщила, что ее избранник не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Добавим, что большинство пользователей не смогли узнать знаменитость, так как она сильно изменилась с момента выхода программы.

СМИ сообщали, что Никитюк станет одной ведущих на украинском "Новом канале". Там она станет соперницей ведущего Сергея Притулы в шоу "Кто сверху".
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