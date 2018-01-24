Кейт Хадсон идет под венец с другом детства

Звезда Голливуда Кейт Хадсон наконец собралась замуж. Ее избранником стал друг детства – основатель компании звукозаписи Lightwave Records Дэнни Фудзикава.

Дарья Светозарова

Поводом для слухов о свадьбе послужило фото кольца, которое дочь Голди Хоулн «засветила в Сети». То обстоятельство, что колечко сверкало на безымянном пальце, взбудоражил поклонников звезды. Укрепило уверенность фанатов в скорой перемене семейного положения Кейт ее прогулки с бойфрендом по Лос-Анджелесу.Встречаются влюбленные уже больше года. В декабре 2017-го они отметили годовщину своего романа . В честь праздника 38-летняя актриса поведала поклонникам историю отношений – первое свидание Кейт и Дэнни состоялось еще 15 лет назад. В то время актриса носила под сердцем своего первенца – Райдера. Фудзикава пригласил подругу на прогулку по горам, и в тот день впервые ее поцеловал. Дальше отношения у них не развивались, и только много лет спустя влюбленные поняли, что созданы друг для друга.