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| | 350 тысяч иен и супружеский долг. Японская порноактриса трижды вышла замуж за деньги

350 тысяч иен и супружеский долг. Японская порноактриса трижды вышла замуж за деньги

Вчера, 19:16
Асука Хосино предложила своим фанам бракосочетание за отдельную плату. Эта процедура обойдется согласившимся мужчинам в 350 тысяч иен.

 

В эту стоимость входит свидание с «претендентом», подбор костюмов с помощью сотрудников свадебной компании. Кроме того, накануне так называемой свадьбы, проведение которой запланировано на острове Одайбо, находящемся в Токийском заливе, «молодоженами» займутся стилисты-профессионалы. Не обойдется и без репетиции мероприятия, и только тогда молодой человек сможет повести свою избранницу к алтарю. После этого произойдет торжественный обмен обручальными кольцами и, конечно же, традиционные поцелуи молодых. И на этом все их контакты прекратятся.

В итоге заказчик услуги сможет стать владельцем сувенирного сертификата и парочки фотографий со своей пассией. Пока количество претендентов ограничивается тремя молодыми людьми, так как Асука Хосино согласилась лишь на проведение подобных трех свадеб. Но так как этот брак не подкреплен юридически, экс-звезда фильмов для взрослых возможно согласится на подобное еще не раз, чтобы поправить свое финансовое положение.

Следует отметить, что Асука Хосино впервые снялась в фильме для взрослых в 2010 году, когда ей исполнилось 22 года. За следующие три года она снялась в десятке порнофильмов, а в январе 2014 года огласила об окончании своей актерской карьеры. И только через два года Асука Хосино созналась, что сниматься в кинофильмах с интимным сюжетом ее вынудили или  даже заставили силой.

Ныне тридцатилетняя певица, и экс-порнозвезда полностью отдалась своему любимому занятию. Но она не забывает о том как пострадал от рук лживых аферистов и проходимцев, посуливших ей звездный карьерный рост в фотомодельном бизнесе. Асука Хосино вспоминает, что когда проходило собеседование, то ей обещали, что с ней сделают всего-навсего несколько откровенных фотоснимков, а на самом деле во время съемок все пошло по иному сценарию. Ее силой заставили сниматься в сценах интимного характера. С ее слов, девушка постоянно рыдала, но ей не к кому было обратиться за помощью. 

Ее держали в постоянном страхе, запугивали, терроризировали, занимались шантажом. Убеждали ее в том, что истратили на нее уйму денег, и теперь из-за нее терпят финансовые убытки. Теперь она должна им возместить все потери и рассчитаться с полна. После такого «холодного душа» девушке не оставалось ничего, как соглашаться на съемки в сценах интимного характера.
Януш Серпнень
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