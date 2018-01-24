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| | Секс, шпионаж, следствие. Интим с Волочковой обойдется Дзотову в $10 млн

Секс, шпионаж, следствие. Интим с Волочковой обойдется Дзотову в $10 млн

Вчера, 18:55
Анастасия Волочкова решила расставить все точки над «i», сделав громкое заявление, что впредь слушать объяснения своего бывшего любовника Чермена Дзотова она не собирается, и он может давать их непосредственно в Следственном комитете. Балерина потребовала с Дзотова возмещение морального вреда в размере 10000000 долларов, которые, по ее мнению, он вполне может собрать со своих друзей, так сам Дзотов, по выражению Анастасии, «нищеброд».

 

Секс, шпионаж, следствие. Интим с Волочковой обойдется Дзотову в $10 млн

 

Эти деньги Волочкова обещала потратить исключительно на благотворительные цели, потому что себя она считает вполне обеспеченной светской дамой. Хотя не все поклонники приняли в данном случае сторону Анастасии, решив, что от таких денег она отказывается лишь «для красного словца», а на деле, заберет их себе, забыв о благих намерениях.

Напомним, что вся ситуация разыгралась еще в ноябре прошлого года, когда некий Чермен Дзотов - якобы любовник бывшей примы Большого театра, выложил в Сеть снимки, сделанные во время интимной близости с Волочковой. Фото были отсняты втайне от самой Анастасии. Достигнутый общественный резонанс был достаточно широким - по поводу фото развернулись дискуссии не только в Сети, но и на телевидении. Скандал послужил темой для передачи, в которой приняли участие Волочкова, Дзотов и множество знаменитостей.

Немного позднее Чермен сделал признание, что публикация фото была не его идеей, более того - он даже сделал это не лично. Снимки он сдал в качестве домашнего задания своему секс-тренеру Алексу Лесли, который помогал ему преодолеть некоторые проблемы интимного характера. Дальнейшая судьба фотографий ему неизвестна, но, как уже очевидно, они стали публичным достоянием. Дзотов несколько раз извинился перед Волочковой за сложившуюся ситуацию, но балерина твердо стояла на своем: «Чермен не достоин звания мужчины, тем более кавказского!».

Заметим, что в текущем месяце Волочкова праздновала свой день рождения. По обыкновению, она делилась фотографиями происходящего со своими подписчиками в Instagram. Но некоторые кадры вызвали множество вопросов и неодобрительных комментариев юзеров. Некоторые из них посетовали на то, что даже в праздник рядом с балериной нет по-настоящему родных людей - мамы и дочери Ариадны. Ее окружают сплошь медийные личности, но можно ли быть счастливой, когда в собственный день рождения близкие отсутствуют на твоем празднике? Поклонники сочли поведение Волочковой неестественным и наигранным, впрочем, это не редкость.
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