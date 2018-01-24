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| | Певец Ренат Ибрагимов лично примет роды у своей супруги

Певец Ренат Ибрагимов лично примет роды у своей супруги

Вчера, 17:48
Знаменитый российский певец Ренат Ибрагимов скоро станет папой, в семье исполнителя ждут рождения девятого ребенка . Он заявил, что роды у своей супруги будет принимать сам лично без помощи медиков и обращения в больницу.

Певец Ренат Ибрагимов лично примет роды у своей супруги

 

В прошедшем году Ренат Ибрагимов отпраздновал день рождение, ему исполнилось 70 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, его жена Светлана, которая младше певца на 40 лет, скоро подарит ему еще одного ребенка. Этот ребенок будет вторым, которого Ренат сам лично принимает при родах. Этого ребенок также как и предыдущий будет рождаться в домашних условиях без посещения больницы. По мнению звезды каждый мужчина должен если не принимать роды у своей жены, то по меньшей мере присутствовать на родах. Это улучшит его отношение к своей супруге и будущему ребенку.

Напомним, что Ренат Ибрагимов уже третий раз состоит в браке. Со Светланой они в законном браке с 2009 года и ждут уже пятого совместного ребенка. И на этом они останавливаться не собираются, их семья становится только крепче и счастливей.
Пелагея Лебединская
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