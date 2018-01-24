Муж Айзы Анохиной учит младшего сына нецензурным словам

Айза Анохина часто делится с подписчиками кадрами со своей жизни. Подписчики считают ее семью образцовой, но на этот раз пользователи были возмущены поведением ее мужа и младшего сына.

Виктория Озерова

Айза Анохина активно ведет личный микроблог в Instagram и часто радует подписчиков семейными фото. Поклонники уверены, что бизнес-вумен и ее мужа с детьми можно ставить в пример, но на этот раз Айза пошатнула веру подписчиков. Накануне в микроблоге девушки появился снимок, на котором ее младший сын запечатлен на пляже. Мальчик не смотрит в объектив камеры, а что-то увлеченно то ли рисует, то ли рассматривает на песке. Именно то, что написано, и вызвало негодование у подписчиков. На песке, видимо, муж Айзы вывел первые буквы нецензурного слова. Ребенок просто остался с папой в тот день.Пользователям не понравилось такое развлечение отца и сына. Некоторые даже написали, что отпишутся от страницы Айзы. Саму Анохину призвали лучше следить за воспитанием детей.