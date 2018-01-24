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| | Муж Айзы Анохиной учит младшего сына нецензурным словам

Муж Айзы Анохиной учит младшего сына нецензурным словам

Вчера, 17:43
Айза Анохина часто делится с подписчиками кадрами со своей жизни. Подписчики считают ее семью образцовой, но на этот раз пользователи были возмущены поведением ее мужа и младшего сына.

Муж Айзы Анохиной учит младшего сына нецензурным словам

 

Айза Анохина активно ведет личный микроблог в Instagram и часто радует подписчиков семейными фото. Поклонники уверены, что бизнес-вумен и ее мужа с детьми можно ставить в пример, но на этот раз Айза пошатнула веру подписчиков. Накануне в микроблоге девушки появился снимок, на котором ее младший сын запечатлен на пляже. Мальчик не смотрит в объектив камеры, а что-то увлеченно то ли рисует, то ли рассматривает на песке. Именно то, что написано, и вызвало негодование у подписчиков. На песке, видимо, муж Айзы вывел первые буквы нецензурного слова. Ребенок просто остался с папой в тот день.

Пользователям не понравилось такое развлечение отца и сына. Некоторые даже написали, что отпишутся от страницы Айзы. Саму Анохину призвали лучше следить за воспитанием детей.
Виктория Озерова
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