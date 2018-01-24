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| | Sabi Miss советует смотреть новый клип без звука из-за нецензурной лексики

Sabi Miss советует смотреть новый клип без звука из-за нецензурной лексики

Вчера, 16:56
Российская рэп-исполнительница Sabi Miss рекомендует смотреть свое видео без звука и не потому что так называется сама песня, но также и из-за того, что девушка не гнушается употреблять в своей композиции нецензурную лексику.
 

Sabi Miss советует смотреть новый клип без звука из-за нецензурной лексики

 

Sabi Miss, тем не менее, уже во всю называют самой нашумевшей артисткой последней недели, ведь лишь за пару дней она смогла оказаться в ТОП-30 чарта популярной музыки «ВКонтакте» и засела в голову сотням тысяч пользователей социальной сети. Некоторые пользователи отмечают, что девушка своей композицией начисто переворачивает само представление женского рэпа и тем более его российской вариации.
 
Если же говорить за видеоряд, то он сконцентрирован целиком на энергетике самой певицы, а также на сопутствующих ее реализации декорациям, в духе мотоцикла, подозрительно напоминающего аналоги из фильма «Трон», а также файер-шоу и прочих «прелестей», необходимых для того, чтобы любой поклонник рэп-культуры и просто хорошей музыки получил удовольствие от просмотра.

Николай Офицеров
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