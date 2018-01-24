Sabi Miss советует смотреть новый клип без звука из-за нецензурной лексики

Sabi Miss советует смотреть новый клип без звука из-за нецензурной лексикиВчера, 16:56
Представительница Южно-Африканской Республики, 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс одержала победу в конкурсе за обладание титулом «мисс Вселенная». Об этом
Российская певица Полина Гагарина сообщила, что её новая песня «Драмы больше нет» заняла первую позицию в чарте на волнах «Русского радио».
Подходит к концу отборочный тур летнего конкурса красоты Miss MAXIM. Сообщается, что его финал состоится в рамках фестиваля «Нашествие». Награждение