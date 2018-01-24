Беременную Ольгу Рапунцель раскритиковали за «голую» фотосессию

Ольга Рапунцель в Сети опубликовала снимок новой обложки журнала «Дом-2», где с читателями поделилась своими переживаниями по поводу здоровья будущего ребенка. Кроме того, девушка прокомментировала недавний скандал с Владом Кадони и рассказала об отношениях с отцом своего малыша Дмитрием Дмитренко.
Однако поклонники Рапунцель стали критиковать её за откровенную демонстрацию абсолютно голого тела. Многие посчитали, что беременной женщине стоит вести себя намного скромнее. Сама Ольга остро отреагировала на критику хейтеров и грубо сообщила, что отправит всех недоброжелателей в бан.