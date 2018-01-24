Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Солистка The Cranberries незадолго до смерти планировала записать новый альбом

Солистка The Cranberries незадолго до смерти планировала записать новый альбом

Вчера, 16:42
Долорес О’Риордан, солистка ирландской группы The Cranberries, перед смертью планировала запись нового альбома. Об этом сообщил один из музыкантов рок-группы Ноэл Хоган.

Солистка The Cranberries незадолго до смерти планировала записать новый альбом

 

Соосноватьель группы The Cranberries Ноэл Хоган рассказал о планах Долорес О’Риордан. За несколько дней до смерти она позвонила ему, чтобы обсудить турне, которое должно было состояться весной текущего года, и предложила записать новый альбом. Позже певица отправила несколько электронных писем музыканту по этому поводу. В них О’Риордан спросила мнения Хогана о новых записанных композициях, которые могли бы стать частью нового альбома.

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries скончалась 15 января в столице Великобритании. Пока ничего неизвестно о причинах смерти, отчет полиции будет объявлен ближе к середине весны. Происшествие не рассматривается правоохранителями как необычное, поскольку перед смертью певица страдала от глубокой депрессии.
Виктория Озерова
Новости по теме
Вокалистка The Cranberries собиралась перезаписать хит «Zombie»
Вокалистка The Cranberries собиралась перезаписать хит «Zombie»

Ушедшая из жизни 15 января 2018 года Долорес О’Риордан, которая была вокалисткой в коллективе The Cranberries, сообщала о своем желании перезаписать хит группы

Группа Bad Wolves опечалена смертью Долорес О’Риордан
Группа Bad Wolves опечалена смертью Долорес О’Риордан

15 января, рано утром, знаменитая рок-исполнительница Долорес О’Риордан скончалась по неизвестным причинам в своём номере отеля. Солистка The Cranberries

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне
In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне

В студии в Лондоне 46-летняя Долорес О’Риордан умерла во время работы над новой композицией. Причина смерти исполнительницы не сообщается.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости