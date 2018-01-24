Солистка The Cranberries незадолго до смерти планировала записать новый альбом

Долорес О’Риордан, солистка ирландской группы The Cranberries, перед смертью планировала запись нового альбома. Об этом сообщил один из музыкантов рок-группы Ноэл Хоган.

Виктория Озерова

Соосноватьель группы The Cranberries Ноэл Хоган рассказал о планах Долорес О’Риордан. За несколько дней до смерти она позвонила ему, чтобы обсудить турне, которое должно было состояться весной текущего года, и предложила записать новый альбом. Позже певица отправила несколько электронных писем музыканту по этому поводу. В них О’Риордан спросила мнения Хогана о новых записанных композициях, которые могли бы стать частью нового альбома.Солистка ирландской рок-группы The Cranberries скончалась 15 января в столице Великобритании. Пока ничего неизвестно о причинах смерти, отчет полиции будет объявлен ближе к середине весны. Происшествие не рассматривается правоохранителями как необычное, поскольку перед смертью певица страдала от глубокой депрессии.