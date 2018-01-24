Убийство и ложь. Сын Джигарханяна раскрыл тайну семьи актера

Разбирательства между известным артистом Арменом Джигарханяном и его молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской набрали небывалого масштаба, чему послужили публичные заявления с обеих сторон. Сын актера тем временем не вмешивался в конфликт и находился в Америке, пока сторона экс-супруги не обвинила его в убийстве.

Анна Лисичкина

Сын знаменитости прилетел в Россию накануне, и журналистам удалось с ним пообщаться, а также задать важные вопросы, касающиеся его отца и отношений между мужчинами. Как выяснилось, Джигарханян с сыном не виделись уже 20 лет, ведь однажды поругались и стали жить в разных странах. Тем не менее, как отметил сын артиста, Армен Борисович встретил его, будто они и не ссорились и разговор зашел сам по себе. Степан подчеркнул, что жалеет о потраченных годах без общения, однако возможности поступить по-другому у него не было, как и повода.Относительно цели приезда, сын актера объяснил все максимально просто: мужчину вывели из себя постоянные разговоры со стороны бывшей супруги отца Виталины, ведь когда были озвучены безобидные вещи, он мог терпеть, но в тот момент, как Степана обвинили в убийстве – он не выдержал. Сторона Виталины настаивала, что мужчина насмерть сбил человека в Америке, а отец помог ему откупиться. Родственник знаменитости утверждает, что если бы на самом деле произошло так, в Америке не откупишься, и он сел бы в тюрьму.Степан рассказал, что еще 20 лет назад у них с отцом, который не является ему родным по крови, произошел конфликт на фоне театра и работы в нем, ведь актером молодой человек себя не видел. Поэтому он уехал в Америку, и сейчас прекрасно себя чувствует, занимаясь любимым делом. Степан ярый поклонник покера и путешественник, что является его делом жизни. Мужчина сообщил, что скандал между его отцом и его женой помог им помириться, за что он благодарен Виталине.Относительно самой ситуации, Степану непросто судить, ведь изнутри он не ознакомлен с отношениями Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна. Тем не менее, как утверждает усыновленный сын знаменитости, его отец не будет говорить пустых слов и бросать необоснованных обвинений, если дело действительно серьезное. Виталину Степан считает мошенницей и нехорошим человеком, ведь после скандала она уже успела разбогатеть на участии в ток-шоу, куда женщину неоднократно приглашали. Степан подчеркнул, что лично он на наследство отца не претендует, ведь живет он обеспеченным человеком и не нуждается в помощи. К слову, внуков своему отцу Степан так и не подарил, но еще задумывается об этом, хоть и не женат.