Это любовь: Фанаты просят Криштиану Роналду жениться на Джорджине Родригес

Поклонники пары футболиста Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес просят влюбленных наконец-таки пожениться. По мнению многих фанатов, Родригес подходит Роналду намного больше, чем ранее Ирина Шейк.

Светлана Славянская

На днях испанская модель и мать дочери Криштиану Роналду Джорджина Родригес побывала вместе со своим возлюбленным на его родине, а именно посетила остров Мадейра, где родился и вырос легендарный футболист. Девушка разместила в Сети милое фото с их совместного отдыха. Поклонники посчитали, что Джорджина идеальная девушка для Роналду, а потому в Instagram спортсмена стали поступать комментарии о том, чтобы Криштиану скорее женился на матери своего четвертого ребенка.Стоит отметить, что девушка сейчас взяла паузу в модельном бизнесе и находится в декретном отпуске. Помимо своей дочери Аланы, Джорджина заботится и о новорожденных близнецах и Криштиану-младшем, которые родились от суррогатной матери.