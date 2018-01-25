Наоми Кэмпбелл обвинила российского дизайнера Сергиенко в расизме

Наоми Кэмпбелл призвала не ходить на показ российского дизайнера Ульяны Сергиенко. Кутюрье заподозрили в расизме из-за слова niggas («ниггеры») в одном из приглашений.

Виктория Озерова

Ульяна Сергиенко накануне своего нового показа оказалась в центре международного скандала. Российского дизайнера обвинили в расизме. Все началось с приглашения на мероприятие для Мирославы Думы, в котором Сергиенко от руки дописала «To my niggas in Paris». Светский обозреватель поделилась необычной открыткой в личном микроблоге в Instagram. Надпись была отсылкой к известной песни Канье Уэста, но общественность решила иначе, и кутюрье даже начала получать письма с угрозами. Ульяна Сергиенко извинилась и объяснила ситуацию, но на мнение некоторых людей это никак не повлияло. Среди них оказалась и чернокожая супермодель Наоми Кэмпбелл.Топ-модель обвинила Ульяну Сергиенко в расизме и призвала не посещать ее показ. Ситуация очень возмутила Кэмпбелл.