Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Наоми Кэмпбелл обвинила российского дизайнера Сергиенко в расизме

Наоми Кэмпбелл обвинила российского дизайнера Сергиенко в расизме

Сегодня, 00:30
Наоми Кэмпбелл призвала не ходить на показ российского дизайнера Ульяны Сергиенко. Кутюрье заподозрили в расизме из-за слова niggas («ниггеры») в одном из приглашений.

Наоми Кэмпбелл обвинила российского дизайнера Сергиенко в расизме

 

Ульяна Сергиенко накануне своего нового показа оказалась в центре международного скандала. Российского дизайнера обвинили в расизме. Все началось с приглашения на мероприятие для Мирославы Думы, в котором Сергиенко от руки дописала «To my niggas in Paris». Светский обозреватель поделилась необычной открыткой в личном микроблоге в Instagram. Надпись была отсылкой к известной песни Канье Уэста, но общественность решила иначе, и кутюрье даже начала получать письма с угрозами. Ульяна Сергиенко извинилась и объяснила ситуацию, но на мнение некоторых людей это никак не повлияло. Среди них оказалась и чернокожая супермодель Наоми Кэмпбелл.

Топ-модель обвинила Ульяну Сергиенко в расизме и призвала не посещать ее показ. Ситуация очень возмутила Кэмпбелл.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ксана Сергиенко из «Голоса» попала в больницу с разбитой головой
Ксана Сергиенко из «Голоса» попала в больницу с разбитой головой

Участница «Голос 3» Ксана Сергиенко поступила в больницу после свидания в караоке-баре в Москве. 21-летняя девушка неудачно упала, получив травму головы,

Ульяна Сергиенко разводится с мужем-олигархом
Ульяна Сергиенко разводится с мужем-олигархом

Брак известной российской модельерши Ульяны Сергиенко и не менее известного олигарха Даниила Хачатурова дал серьезную трещину. Несмотря на совместную дочь,

В Черкасской области похитили активиста Майдана Василия Сергиенко
В Черкасской области похитили активиста Майдана Василия Сергиенко

В Черкасской области 4 апреля похитили активиста ВО "Свобода" майдановца Василий Сергиенко. О данной информации заявили в пресс-службе Свободы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости