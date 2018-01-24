В Сети призвали Собчак и Водянову отказаться от дружбы с Сергеенко из-за расизма

Блогер Лена миро в Сети призвала кандидата в президента России Ксению Собчак, а также популярную модель Наталью Водянову отречься от дружбы с Ульяной Сергеенко за её расистские шутки в сторону темнокожих людей.

Популярный интернет-блогер Лена Миро, которая выносит каждый скандал звездной тусовки на публику, не смогла промолчать в ситуации с дизайнером из России Ульяны Сергеенко и прокомментировала свежую новость. По словам Миро, Ксения Собчак и Наталья Водянова, которые долгие годы дружили с Ульяной Сергеенко, должны публично высказать своё мнение и осудить дизайнера за расизм.

Светлана Славянская

«Отмолчаться и продолжить дружить - значит, молча поддержать расизм. Встать на защиту Сергеенко - значит перекрыть себе сотрудничество с добросовестными кампаниями, то есть денежный поток. Если сделают вид, что ничего такого не произошло, и продолжат целоваться на тусовках с Сергеенко, как ни в чём ни бывало, они рискуют остаться без рекламных контрактов. Пойдут ли они на это?», - сообщила Лена Миро в своем блоге.