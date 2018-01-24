«Настоящая студентка»: Поклонников восхитил новый образ Яны Рудковской

«Настоящая студентка»: Поклонников восхитил новый образ Яны РудковскойСегодня, 15:29
Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок в купальнике. Звезда призналась, что во время того, как делался этот кадр, она едва не
Яна Рудковская удивила своих поклонников идеальной фигурой. На днях знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует перед фотографом в синем
Яна Рудковская на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок своего среднего сына Николая, который был номинирован на вечеринке молодёжного