Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | «Настоящая студентка»: Поклонников восхитил новый образ Яны Рудковской

«Настоящая студентка»: Поклонников восхитил новый образ Яны Рудковской

Сегодня, 15:29
Продюсер Яна Рудковская выставила новый снимок в Instagram, восхитивший подписчиков. Поклонники заявили, что 43-летняя знаменитость там выглядит, как «настоящая студентка», признав это фото самым лучшим в её профиле.

«Настоящая студентка»: Поклонников восхитил новый образ Яны Рудковской

 

Ни грамма косметики, а также волосы, собранные в простой пучок, и цветы в руках. Так Яна Рудковская желала доброго утра Парижу, где в настоящее время пребывает. Поклонникам снимок показался похожим на красивую картину, где главной героине лет 18, как сообщает VladTime.

Они отметили, что отсутствие модной причёски и макияжа очень идёт Яне Рудковской. Некоторые совсем не узнали знаменитость, подумав, что на фото какой-то другой человек, неизвестная студентка. «Очень нежно и естественно», - написала одна поклонница. Другие были такого же мнения. Снимок за короткое время набрал больше 30 тысяч лайков, и многие отметили, что с удовольствием будут просматривать именно его не один раз.

Ирина Летинская
Новости по теме
Яна Рудковская выложила в Instagram новое фото в купальнике
Яна Рудковская выложила в Instagram новое фото в купальнике

Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок в купальнике. Звезда призналась, что во время того, как делался этот кадр, она едва не

Яна Рудковская похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Яна Рудковская похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Яна Рудковская удивила своих поклонников идеальной фигурой. На днях знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует перед фотографом в синем

Поклонники возмущены внешним видом сына Рудковской
Поклонники возмущены внешним видом сына Рудковской

Яна Рудковская на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок своего среднего сына Николая, который был номинирован на вечеринке молодёжного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости