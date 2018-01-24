«Настоящая студентка»: Поклонников восхитил новый образ Яны Рудковской

Продюсер Яна Рудковская выставила новый снимок в Instagram, восхитивший подписчиков. Поклонники заявили, что 43-летняя знаменитость там выглядит, как «настоящая студентка», признав это фото самым лучшим в её профиле.

Ни грамма косметики, а также волосы, собранные в простой пучок, и цветы в руках. Так Яна Рудковская желала доброго утра Парижу, где в настоящее время пребывает. Поклонникам снимок показался похожим на красивую картину, где главной героине лет 18, как сообщает VladTime.

Они отметили, что отсутствие модной причёски и макияжа очень идёт Яне Рудковской. Некоторые совсем не узнали знаменитость, подумав, что на фото какой-то другой человек, неизвестная студентка. «Очень нежно и естественно», - написала одна поклонница. Другие были такого же мнения. Снимок за короткое время набрал больше 30 тысяч лайков, и многие отметили, что с удовольствием будут просматривать именно его не один раз.

Ирина Летинская