Звезда Элтон Джон хочет уйти со сцены

Кумир многих поклонников Элтон Джон сделал заявление, что хочет прекратить свою концертную деятельность.

Пелагея Лебединская

Элтон Джон, всемирный кумир многих меломанов, в связи со своим состоянием здоровья собирается уйти из эстрады. Он сделал это заявление, но дату прощального концерта еще не огласил. Элтон является одним из самых знаменитых и богатых исполнителей в мире. У него более 30 альбомов и более 500 песен, которые покорили весь мир. В 2014 году 21 декабря Элтон Джон связал себя узами брака с Дэвид Ферниш, они сыграли свадьбу тем самым отметив 9-летнюю годовщину совместной жизни.Отметим, что в прошедшем году Элтон Джонс после поездки по Южной Америке, попал в тяжелом состоянии в больницу с инфекционным заболеванием. Что дало осложнение на его организм.