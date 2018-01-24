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| | Звезда Элтон Джон хочет уйти со сцены

Звезда Элтон Джон хочет уйти со сцены

Сегодня, 15:15
Кумир многих поклонников Элтон Джон сделал заявление, что хочет прекратить свою концертную деятельность.

Звезда Элтон Джон хочет уйти со сцены

 

Элтон Джон, всемирный кумир многих меломанов, в связи со своим состоянием здоровья собирается уйти из эстрады. Он сделал это заявление, но дату прощального концерта еще не огласил. Элтон является одним из самых знаменитых и богатых исполнителей в мире. У него более 30 альбомов и более 500 песен, которые покорили весь мир. В 2014 году 21 декабря Элтон Джон связал себя узами брака с Дэвид Ферниш, они сыграли свадьбу тем самым отметив 9-летнюю годовщину совместной жизни.

Отметим, что в прошедшем году Элтон Джонс после поездки по Южной Америке, попал в тяжелом состоянии в больницу с инфекционным заболеванием. Что дало осложнение на его организм.
Пелагея Лебединская
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