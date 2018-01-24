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| | Внучка Елизаветы II получила на помолвку кольцо с уникальным сапфиром

Внучка Елизаветы II получила на помолвку кольцо с уникальным сапфиром

Сегодня, 15:10
Управляющий лондонским ночным клубом Джек Бруксбэнк сделал предложение своей девушке Евгении, внучке Елизаветы II. В честь помолвки молодой человек преподнес девушке уникальное кольцо.

 

Внучка Елизаветы II Евгения получила от своего жениха Джека Бруксбэнка на помолвку кольцо с редким оранжево-розовым сапфиром падпараджа. Кольцо выполнено из желтого золота, а уникальный камень окружают бриллианты. СМИ отмечают, что похожее кольцо получила и мать Евгении Сара Фергюссон, супруга герцога Йоркского Эндрю. В центре ее помолвочного кольца рубин розового цвета, а вокруг бриллианты. Помолвка внучки Елизаветы II и Джека Бруксбэнка состоялась в Никарагуа, до этого они встречались около восьми лет. Свадьба назначена на осень текущего года.

Напомним, что принц Гарри преподнес своей невесте актрисе Меган Маркл в честь помолвки кольцо из желтого золота с тремя бриллиантами.
Виктория Озерова
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