Внучка Елизаветы II получила на помолвку кольцо с уникальным сапфиром

Управляющий лондонским ночным клубом Джек Бруксбэнк сделал предложение своей девушке Евгении, внучке Елизаветы II. В честь помолвки молодой человек преподнес девушке уникальное кольцо.

Виктория Озерова

Внучка Елизаветы II Евгения получила от своего жениха Джека Бруксбэнка на помолвку кольцо с редким оранжево-розовым сапфиром падпараджа. Кольцо выполнено из желтого золота, а уникальный камень окружают бриллианты. СМИ отмечают, что похожее кольцо получила и мать Евгении Сара Фергюссон, супруга герцога Йоркского Эндрю. В центре ее помолвочного кольца рубин розового цвета, а вокруг бриллианты. Помолвка внучки Елизаветы II и Джека Бруксбэнка состоялась в Никарагуа, до этого они встречались около восьми лет. Свадьба назначена на осень текущего года.Напомним, что принц Гарри преподнес своей невесте актрисе Меган Маркл в честь помолвки кольцо из желтого золота с тремя бриллиантами.