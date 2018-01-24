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| | Фанаты советуют Саше Черно расстаться с лишним весом, а не с волосами

Фанаты советуют Саше Черно расстаться с лишним весом, а не с волосами

Вчера, 22:40
Недавно в микроблоге скандально известной участницы популярного телепроекта «Дом-2» Саши Черно появилось изображение, на котором девушка продемонстрировала своим поклонникам новую стрижку, а точнее её отсутствие.

Фанаты советуют Саше Черно расстаться с лишним весом, а не с волосами

 

Многочисленные поклонники Саши были крайне шокированы поведением своей любимой участницы телестройки, так как её и без того не выдающаяся внешность теперь была омрачена ещё и лысым черепом. Многие поклонники призвали Черно прекратить эксперименты со своим внешним видом и всерьёз заняться своим здоровьем в общем и телом в частности. В комментариях к записи лишь немногие фанаты Саши выразили поддержку в адрес её нового образа. В то время как большинство подписчиков Черно заявили, что девушка так и не найдет себе избранника на телепроекте, пока не займётся своей женственностью, которая, по их мнению, в данный момент у неё отсутствует.

Фанаты советуют Саше Черно расстаться с лишним весом, а не с волосами

 

Отметим, что в комментариях некоторые подписчики Саши также в шутку сравнили её с Брюсом Уиллисом и Гошей Куценко, заметив, что убрав макияж с лица девушки, её будет сложно отличить от мужчины.
Александр Вест
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