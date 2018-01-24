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| | Анфиса Чехова раскрыла свой секрет похудения

Анфиса Чехова раскрыла свой секрет похудения

Сегодня, 14:31
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова в своём микроблоге рассказала о самых частых ошибках, которые люди предпринимают при попытке сбросить лишний вес. Своим подписчикам она поведала о том, с чего нужно начинать и как заниматься своим похудением.

Анфиса Чехова раскрыла свой секрет похудения

 

В официальном Instagram-аккаунте Анфисы Чеховой появилась очередная фотография, на которой она с улыбкой запечатлена в тёплой зимней куртке. Однако, суть поста телеведущей заключалась в описании к снимку, где Анфиса поделилась своей мудростью с фанатами. Чехова рассказала о том, что многие люди неправильно относятся к похудению с точки психологии, нагружая своё тело излишними физическими упражнениями и малым количеством потребляемой пищи. По мнению Анфисы, такой подход к похудению может лишь навредить организму.

Телеведущая пояснила, что похудение начинать следует изнутри, вслушавшись в свою натуру. Анфиса Чехова заявила, что наша внешняя оболочка соответствует внутреннему состоянию души, от чего следует сперва навести порядок у себя в голове, а затем уже заниматься своим телом.
Александр Вест
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