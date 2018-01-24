Анфиса Чехова в Сочи предстала перед поклонниками в шелковом пеньюаре

Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном будет находится в Сочи до апреля. Именно на курорте сейчас проходят съемки шоу «Взвешенные и счастливые люди». Телеведущая не перестает удивлять новыми откровенными фото.

Виктория Озерова

На данный момент в Сочи довольно тепло, поэтому Анфиса Чехова наслаждается теплым морем и солнцем. Известная телеведущая каждый день радует подписчиков в Instagram новыми публикациями и удивляет мужскую половину откровенными снимками. Недавно Анфиса Чехова поделилась фото с балкона своего номера с удивительным видом на Сочи, но более пользователей заинтересовал передний план. На фото телеведущая запечатлена с чашечкой кофе в руках, на ней надет один лишь шелковый пеньюар. Поклонники буквально забросали Анфису Чехову комплиментами. Представители сильного пола отметили «сочную» фигуру звезды.Следует отметить, что телеведущая не так давно сбросила 25 килограмм и продолжает активно следить за своей фигурой.