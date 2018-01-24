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| | Катя Старшова рассказала самый неинтересный анекдот

Катя Старшова рассказала самый неинтересный анекдот

Сегодня, 13:52
Звезда сериала «Папины дочки» Катя Старшова выложила в Instagram забавное видео. В нем исполнительница роли Пуговки рассказывает «самый неинтересный анекдот», который ей довелось услышать за свои 16 лет.

 

Девушка поведала поклонникам «бородатый» анекдот про омонимию. В юмористической зарисовке шла речь об отце и сыне, пришедших в гости: старший представитель семейства решил отужинать с хозяевами, а его наследник заявил, что сыт. В ответ на это хлебосольные люди успокоили, чтобы он не «стеснялся», а проходил. В анекдоте обыгрывалось слово «сыт», которое хозяева перепутали со словом, обозначающим мочеиспускание, а на молодежном сленге – страх, стеснение.

Катя заявила, что анекдот ей никогда не нравился, но при этом, рассказывая его на камеру, девушка смеялась от души. Поклонники согласились с тем, что анекдот не входит в топ-10 лучших, но отметили, что мимика и жесты юной Пуговки все компенсируют. Многие написали, что давно уже забыли эту шутку, но в устах Кати она прозвучала, как новая.

Видео Старшовой просмотрели более 66,5 тысяч подписчиков. Пост пробыл в Сети только 17 часов.
Дарья Светозарова
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