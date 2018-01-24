Петросян озадачил фанатов задорными танцами с чернокожими

Известный отечественный юморист Евгений Петросян в очередной раз поразил фанатов весьма экстраординарной публикацией в своём микроблоге. В этот раз на его странице в Сети появился видеоролик, на котором он исполняет зажигательный танец с двумя чернокожими мужчинами.

Александр Вест

Многие поклонники Петросяна были приятно удивлены, увидев на видео, опубликованном в его официальном Instagram-аккаунте, как в довольно приличном возрасте артист умудряется исполнять зажигательный танец в обществе его чернокожих друзей. В описании к видеоролику Евгений заявил, что его подписчикам стоит самим угадать с послами каких стран он танцует. Многие подписчики Петросяна тут же начали участвовать в споре, предполагаю разные страны, с представителями которых танцевал юморист.Отметим, что в комментариях к данному посту артиста многие поклонники весьма тепло отозвались о Евгении, заметив, что даже в преклонном возрасте он не растерял азарт и энергию, которую ежедневно дарит своим поклонникам.