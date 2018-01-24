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| | Голый и мокрый: Дима Билан похвастался отдыхом в райском месте

Голый и мокрый: Дима Билан похвастался отдыхом в райском месте

Сегодня, 13:35
Певец Дима Билан поделился новым снимком со своего отдыха, который восхитил его поклонниц. Пользователи сети мокрого Билана даже назвали самым сексуальным мужчиной России.

Голый и мокрый: Дима Билан похвастался отдыхом в райском месте

 

Дима Билан свое утро начал не с чашки кофе, а с бассейна. При этом артист не забыл сфотографироваться и опубликовать снимок в своем Instagram. Поклонницы оценили снимок, а также физическую форму мокрого Билана. Многие в комментариях также отметили, что отдых артисту пошел на пользу и он стал выглядеть значительно лучше.

За короткое время снимок в бассейне набрал более 40 тысяч отметок «Мне нравится» и около 800 комментариев. Напомним, ранее фанаты Димы Билана опасались за состояние его здоровья и предлагали даже пройти лечение от нервной анорексии.
Светлана Славянская
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