Голый и мокрый: Дима Билан похвастался отдыхом в райском месте

Дима Билан свое утро начал не с чашки кофе, а с бассейна. При этом артист не забыл сфотографироваться и опубликовать снимок в своем Instagram. Поклонницы оценили снимок, а также физическую форму мокрого Билана. Многие в комментариях также отметили, что отдых артисту пошел на пользу и он стал выглядеть значительно лучше.
За короткое время снимок в бассейне набрал более 40 тысяч отметок «Мне нравится» и около 800 комментариев. Напомним, ранее фанаты Димы Билана опасались за состояние его здоровья и предлагали даже пройти лечение от нервной анорексии.