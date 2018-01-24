Голый и мокрый: Дима Билан похвастался отдыхом в райском месте

Певец Дима Билан поделился новым снимком со своего отдыха, который восхитил его поклонниц. Пользователи сети мокрого Билана даже назвали самым сексуальным мужчиной России.

Светлана Славянская

Дима Билан свое утро начал не с чашки кофе, а с бассейна. При этом артист не забыл сфотографироваться и опубликовать снимок в своем Instagram. Поклонницы оценили снимок, а также физическую форму мокрого Билана. Многие в комментариях также отметили, что отдых артисту пошел на пользу и он стал выглядеть значительно лучше.За короткое время снимок в бассейне набрал более 40 тысяч отметок «Мне нравится» и около 800 комментариев. Напомним, ранее фанаты Димы Билана опасались за состояние его здоровья и предлагали даже пройти лечение от нервной анорексии.