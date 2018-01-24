Борис Корчевников замахнулся на куклу младенца

Весьма популярный российский телевизионный ведущий Борис Корчевников, являющийся лицом программы «Судьба человека», шокировал своих фанатов, опубликовав фото с куклой младенца. На опубликованном фото кажется, что ведущий замахивается на ребёнка.

В официальном Instagram-аккаунте Корчевникова нередко появляются довольно экстравагантные снимки, заставляющие его многочисленных фанатов поломать голову над разгадкой их тайного смысла. Однако, недавней публикацией телеведущий буквально ввёл в ступор своих фанатов, обнародовав фотографию, на которой запечатлён момент из телепередачи с его участием, на котором у него в руках находится кукла малыша. Многие поклонники Бориса были весьма встревожены тем, что на снимке создаётся впечатление, как будто Корчевников собирается ударить муляж ребёнка, замахиваясь правой рукой.

Александр Вест

Отметим, что на подобные предположения с критикой выступили фанаты Бориса, пояснившие, что рукой телеведущий, скорее всего, поправлял одежду, или причёску, заметив, что взгляд Корчевникова на снимке не выражает никакой агрессии.