Ожоги и странный бюст: Полина Гагарина объяснила отсутствие у нее груди

Известная российская певица Полина Гагарина продолжает вести активный образ жизни и уже полностью восстановилась после рождения второго ребенка. Артистка в данный момент пребывает на отдыхе вместе с семьей, и с домочадцами она отправилась на Мальдивы. Знаменитость балует своих поклонников новыми снимками, но один из них заставил фанатов беспокоиться.

Анна Лисичкина

Гагарина разместила в микроблоге фотографию, по которой можно понять, что звезда эстрады уже загорела во время отпуска. Полина предстала перед публикой в одном купальнике, а на ее лицо было нанесено средство после ожогов. Певица поделилась, что довольна отдыхом и палящим солнцем, однако некоторые части тела от этого пострадали, и теперь ее внешний вид несколько испорчен, хотя это не сильно расстраивает знаменитость. Тем не менее, поклонники нашли другую тему для обсуждения, касающуюся внешности артистки.Публика обратила внимание, что Гагарина выглядит максимально стройной, хоть и родила ребенка не так давно. Многие начали беспокоиться, не слишком ли певица издевается над собой в бесконечной гонке за идеальными параметрами. Как можно прочесть в комментариях, поклонники переживают о состоянии здоровья артистки, ведь зачастую диеты могут навредить организму, а при сумасшедшем графике это крайне опасно. Сама Полина отмечает, что чувствует себя хорошо, но иногда ей приходится съедать ровно столько, чтобы не упасть во время передвижения.Другой момент также смутил фанатов, и касается он зоны декольте. Дело в том, что Гагарина и сама в шутку подписала под снимком, что ее грудь «пошла погулять, но обещала вернуться». Певица, по всей видимости, ожидала подобных комментариев, поэтому решила написать их сама, дабы перевести больную тему в юмор. Поклонники все же написали, что стремительное похудение благоприятно повлияло на внешность певицы, и подтянутое тело, а также накачанный пресс весьма к лицу звезде эстрады. Но истинные критики отметили, что Гагариной необходимо вернуть несколько килограммов, и тогда грудь снова появится.В комментариях также начали обсуждать естественность певицы, и подавляющее большинство поклонников отмечало, что такой образ им весьма по души, в то время, как многие современные знаменитости прибегают к помощи пластических хирургов и других специалистов. Полине Гагариной фанаты посоветовали не слушать недоброжелателей и оставаться такой, как она есть сейчас. Также поклонники подчеркнули, что большая грудь идет не всем, а образ девочки-подростка будет забирать сразу несколько лет у певицы со временем, что также не повредит.