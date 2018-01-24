Юлия Савичева взяла двоих детей из приюта Кургана

Отныне Савичева станет опекать двоих детей из курганского детдома. Сейчас дети еще проживают в городе, откуда родом исполнительница, но в скором времени они переберутся к певице. Савичева увидела данные детей на портале одного из благотворительных фондов. Как утверждает исполнительница, как только она разглядела детей, «ее сердце екнуло». Мальчику, которого Юлия берет под опеку, всего три года, а девочке немного больше.
Савичева уже на протяжении нескольких лет приходит в детские дома для помощи сиротам, а также поговорить с ними и обрадовать подарками. Она признается журналистам, что появление на свет ее дочери существенно повлияло на то, что она сильно начала увлекаться темой маленьких детей и изменила личное отношение к жизни.
По мнению певицы, дети являются смыслом существования людей, это самое важное, что может быть. Юлия считает так не только оттого, что стала матерью, а просто по-человечески, она желает, дабы все дети были здоровыми и счастливыми.