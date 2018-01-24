Юлия Савичева взяла двоих детей из приюта Кургана

Российская певица Юлия Савичева будет опекать двоих детей из приюта Кургана. Об этом сообщают российские издания.

Никита Готский

Отныне Савичева станет опекать двоих детей из курганского детдома. Сейчас дети еще проживают в городе, откуда родом исполнительница, но в скором времени они переберутся к певице. Савичева увидела данные детей на портале одного из благотворительных фондов. Как утверждает исполнительница, как только она разглядела детей, «ее сердце екнуло». Мальчику, которого Юлия берет под опеку, всего три года, а девочке немного больше.Савичева уже на протяжении нескольких лет приходит в детские дома для помощи сиротам, а также поговорить с ними и обрадовать подарками. Она признается журналистам, что появление на свет ее дочери существенно повлияло на то, что она сильно начала увлекаться темой маленьких детей и изменила личное отношение к жизни.По мнению певицы, дети являются смыслом существования людей, это самое важное, что может быть. Юлия считает так не только оттого, что стала матерью, а просто по-человечески, она желает, дабы все дети были здоровыми и счастливыми.