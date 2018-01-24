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| | Певец Шура назвал Курган "полным говном"

Певец Шура назвал Курган "полным говном"

Сегодня, 13:28
Крайне резкое и оскорбительное высказывание популярного в 90-е певца Шуры относительно Кургана вызвало противоречия среди местных жителей. Как известно, артист заявил местным жителям, что: «Городочек ваш полное говно». Большинство это заявление возмутило, но другие согласились с приехавшей сюда на лечение знаменитостью.
 

 

Как известно, высказался так Шура в ходе пресс-конференции, что проходила в зауральской столице 23 января и давая ответ на вопрос журналиста о том, что он делает в Кургане. Артист при этом отметил, что эти слова ни в коем случае не касаются местных жителей, а также сотрудников клиники Илизарова. «Я говорю, прежде всего, о состоянии дорогах и домах, люди у вас золотые», отмечает Шура. У местных жителей соответствующее заявление вызвало вполне оправданное возмущение. Они сразу же начали интересоваться, а зачем вообще Александр Медведев (настоящее имя Шуры) приехал лечиться в Курган, если он ему так не нравится.
 
«Как будет жить и хорошеть город, если в него приезжают такие жмоты. Стыдно за то, что он вообще приехал в Курган», - заявил один из пользователей, добавив, что его родной город «самый лучший», как и его местные жители.
 
Нашлись, правда и те, кто заявил, что знаменитость в чем-то прав, ведь, в Кургане «дороги убиты, отсутствует развитая инфраструктура», а кругом все серое и однотонное.

Николай Офицеров
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