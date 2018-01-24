Шнуров назвал свои стихи "говном в реке говна"

Скандально известный российский певец Сергей Шнуров снова рассмешил своих многочисленных фанатов, опубликовав очередное шутливое стихотворение собственного сочинения.





Александр Вест

Напомним, недавно в официальном Instagram-аккаунте Шнурова появилась запись о том, что из-за неких «доносчиков», постоянно жалующихся на матерные стихотворения Сергея, то и дело появляющиеся у него в профиле, его записи иногда попросту стираются администрацией сети микроблогов. Певец заметил, что не собирается подстраиваться под таких «стукачей», в связи с чем отныне его стихотворения будут появляться лишь в его Telegram-канале. Многие фанаты певца были приятно удивлены, получив очередной матерный стишок о Шнурова буквально через три часа после предыдущей публикации.В новой юмореске Сергей Шнуров заявил, что будет продолжать загружать подобные творения в Instagram, с чем доносчики могут просто смириться, так как, по его словам, «То, что написано Шнуром, не вырубишь и топором». Также фанатов позабавили строки, где он сравнил свои стихи с говном в реке говна.