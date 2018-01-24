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| | Киркоров поставил под угрозу жизнь своих детей: В сети требуют лишить прав певца

Киркоров поставил под угрозу жизнь своих детей: В сети требуют лишить прав певца

Сегодня, 13:05
Новогодние праздники Киркоров решил провести в Майами (США), куда взял шестилетнюю дочь Аллу-Викторию и пятилетнего сына Мартина, а также тетю Мари - оперную певицу и сестру отца Филиппа. Актер не делал тайны со своей поездки, радуя поклонников видео и фотоотчётами, выкладывая их в социальных сетях и сопровождая соответствующими постами.

Киркоров поставил под угрозу жизнь своих детей: В сети требуют лишить прав певца

 

Вот они играют на шикарной яхте, потом посещают Flamingo gardens, затем развлекаются на аттракционах, прекрасно проводя время в кругу друзей. Под одним из видеороликов Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями, подчеркнув, что сегодня они потрясающе провели выходной, посетив волшебный мир детского творчества в Майами - Miami childrens museum. Он также прокомментировал, что видеоролик которым он поделился с подписчиками записан под трек Through the eyes of a child, нашей несравненной Аллы Борисовны Пугачевой, из ее легендарного шведского альбома Watch out. Киркоров считает, что этот трек и трек Superman отлично сочетались с их вечерней прогулкой и шопингом по наиболее посещаемому в Майами Bayside Marketplace.

Однако часть подписчиков обратила внимание на один из моментов видеоролика, на котором певец гоняет на cabriolet по скоростной трассе в Майами с малолетними сыном и дочерью, как выразился сам король – со скоростью света.

Публикация этого видеоролика привела к тому, что кумира миллионов перевели в ранг уличных гонщиков и назвали стритрейсером. Такой была реакция на опасную, по мнению подписчиков, езду певца, которую раскритиковали в социальных сетях пользователи. Невзирая на довольных и ликующих ребят, которые явно получили огромное удовольствие от того, что их отец на время прибавил газу и прокатил деток с ветерком. Критики такой прогулки были крайне возмущены тем, что Алла-Виктория и Мартин были не только не пристегнуты, но еще и не сидели, как это положено в машине, в специальном детском кресле. Самые ярые приверженцы безопасной езды и выполнения всех надлежащих правил перевозки детей даже выступили с призывом о лишении звезды эстрады родительских прав.

На что Филипп Киркоров незамедлительно ответил, поместив очередное фото, в этот раз с Кристиной Орбакайте. Певец настоял на том, чтобы его не учили, как ему катать сына и дочь, а завели лучше своих и занялись их воспитанием.

Отвечая на критику, король поп-музыки в очередной раз подчеркнул, как они чудесно отдохнули в кругу наиболее близких людей: Кристины Орбакайте и ее семьи, с друзьями и дорогой хозяйкой Мари. Он также добавил, что позже уже днем они прекрасно прокатались по Майами со скоростью света. «И хватит меня поучать: как мне ездить, что делать и как воспитывать моих детей! Заведите своих - и воспитывайте!», - такими словами завершил пост Филипп Киркоров.
Януш Серпнень
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