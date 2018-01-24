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| | Андрей Гайдулян отправляется покорять Голливуд

Андрей Гайдулян отправляется покорять Голливуд

Сегодня, 12:58
Популярный российский актер Андрей Гайдулян, прославившийся после роли в ситкомах «СашаТаня» и «Универ» собирается сделать карьеру в Голливуде. Признания российского зрителя ему оказалось мало.

Андрей Гайдулян отправляется покорять Голливуд

 

В вопросе покорения американской «Фабрики грез» у россиянина уже есть успехи. В частности, он успел сняться в одном из голливудских кинофильмов, в котором сыграл гениального профессора, спасающего Землю от уничтожения.

Сам Гайдулян признается, что фильм с его участием не является высокобюджетным, однако благодаря ему Андрей получил опыт работы с зарубежными мэтрами. Актер не сомневается, что шансы на звездную карьеру в Лос-Анджелесе у него есть. Насколько его надежды соответствуют истине, будет ясно в будущем.

Андрей добавил, что его статус разведенного мужчины пока остался неизменным. После расставания с Дианой Очиловой, новой возлюбленной у него не появилось. Поклонники не исключают, что новую любовь Гайдулян надеется найти за океаном.
Дарья Светозарова
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