Елизавета Качурак из Волгограда стала гостьей шоу «Голос. Дети – 5»

Елизавета Качурак, уроженка Калача-на-Дону, вновь принимает участие в шоу «Голос. Дети». В пятом сезоне победительница выступила в качестве гостьи.

Виктория Озерова

Недавно начались съемки пятого сезона знаменитого шоу «Голос. Дети». На этот раз зрители не увидят в наставниках Диму Билана, обучать маленьких талантов мастерству будут Пелагея, Баста и Валерий Меладзе. Также в новой программе ожидается много других сюрпризов, о которых организаторы пока умалчивают. О первых днях съемок в соцсетях рассказала победительница четвертого сезона Елизавета Качурак. Молодая певица снова появится в шоу, но на этот раз в качестве приглашенной гостьи. Елизавета в Instagram поздравила тех, кто прошел слепые отборы, и пожелала им удачи. После выступления на большой сцене молодая звезда давала ценные советы конкурсантам.Никаких подробностей о новом сезоне шоу девушка не раскрыла. По словам Лизы, выпуски на экранах стартуют 2 февраля.