Звезда "Папиных дочек" опубликовала откровенное фото

Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала эротический снимок в Instagram. Звезда показала фанатам свои оголенные плечи.

Никита Готский

Арзамасова, получившая популярность после сериала «Папины дочки», радует своих поклонников не только ролями в отечественной киноиндустрии, но и приятными фотографиями, радующими глаз. Сегодня Елизавета обнародовала в фотоблоге Instagram очередное изображение. На снимке актриса отлично выглядит: голубые глаза, развевающиеся в сторону кучери, приятная улыбка и голые плечи привели в восторг подписчиков актрисы.Фанаты принялись комментировать очередное изображение Арзамасовой. По их мнению, Елизавета смотрится прекрасно и гармонично в любом образе, а это говорит о том, что у девушки симпатичная внешность, доброта внутри, умные глаза и богатый внутренний мир. Также фолловеры написали актрисе и другие приятные слова, назвав ее талантливой, замечательной и крутой.