«Игра престолов» едва не убила карьеру кхала Дрого

Популярный сериал «Игра престолов» стал стартом для карьеры многих молодых актеров. Однако в этом плане не повезло только актеру Джейсону Момоа, который исполнил роль мужа Дейнерис кхала Дрого.

Светлана Славянская

«Игра престолов» открыла миру таких талантливых актеров, как Эмилия Кларк и Кит Харингтон, но сериал буквально стал проклятьем для актера Джейсона Момоа, который блестяще исполнил роль кхала Дрого. 38-летний актер из Гавайев, персонажа которого убили ещё в 2012 году, после съёмок сериала долгое время не мог найти работу.Многие говорили, что Джейсона теперь не сможет играть в комедиях, так как зритель всегда будет видеть в нем кхала Дрого. Судьба актеру улыбнулась, когда его утвердили на роль Аквамена в «Лиге справедливости».