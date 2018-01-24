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| | «Игра престолов» едва не убила карьеру кхала Дрого

«Игра престолов» едва не убила карьеру кхала Дрого

Сегодня, 12:22
Популярный сериал «Игра престолов» стал стартом для карьеры многих молодых актеров. Однако в этом плане не повезло только актеру Джейсону Момоа, который исполнил роль мужа Дейнерис кхала Дрого.

«Игра престолов» едва не убила карьеру кхала Дрого

 

«Игра престолов» открыла миру таких талантливых актеров, как Эмилия Кларк и Кит Харингтон, но сериал буквально стал проклятьем для актера Джейсона Момоа, который блестяще исполнил роль кхала Дрого. 38-летний актер из Гавайев, персонажа которого убили ещё в 2012 году, после съёмок сериала долгое время не мог найти работу.

Многие говорили, что Джейсона теперь не сможет играть в комедиях, так как зритель всегда будет видеть в нем кхала Дрого. Судьба актеру улыбнулась, когда его утвердили на роль Аквамена в «Лиге справедливости».
Светлана Славянская
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