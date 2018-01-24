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| | Актриса Екатерина Шпица начала работать над книгой для детей

Актриса Екатерина Шпица начала работать над книгой для детей

Сегодня, 12:46
Актриса Екатерина Шпица известила на своей странице в социальной сети Instagram написала, что начала работать над созданием книги для детей.

 

Екатерина Шпица на своей страничке в социальной сети Instagram дала объявление для поиска иллюстратора своей книги, над созданием которой она в данный момент работает. Она ищет опытного художника, готового создавать красивые иллюстрации, которые дети будут с восторгом рассматривать. Как будет называться детская книга и о чем ее содержание пока остается в секрете. Известно только то, что Екатерина работает над созданием книги вместе с психологом Викторией Братковой, и что издание будет интересное по сюжету не только детям, но и взрослым.

Напомним, что актриса приняла участие в съемках кинокартин "Метро", "Елки 1914", "Поддубный", которые принесли ей славу среди фанатов. Фильм-катастрофа "Экипаж", в котором Екатерина была в роли стюардессы, стала второй картиной за всю историю российского кинематографа, которая была снята в IMAX формате.
Пелагея Лебединская
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