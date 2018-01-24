Кэти Пэрри шокировала фанатов выпадающей грудью

Весьма популярная американская певица Кэти Пэрри в очередной раз шокировала своих фанатов довольно экстравагантным нарядом. В этот раз её наряд представлял собой платье с множеством вырезов, в том числе и в области груди.

Кэти Пэрри славится своими эпатажными выходками, за что её и любит преданная армия многочисленных фанатов по всему миру. Появившись на очередном публичном мероприятии, Кэти сразу же обратила на себя внимание благодаря весьма пёстрому наряду красного цвета в белый горошек, покрытому многочисленными вырезами. Один из таких вырезов практически открывал грудь певицы, которая так и норовила вывалиться из платья во время фотосессии. Пэрри посетила общественное мероприятие, организованное в честь мультипликационного персонажа Минни Маус, верной спутницы Микки Мауса, которая в честь своего 90-летия удостоилась собственной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Александр Вест

Отметим, что наряд певица подобрала в точности как у маскота Минни Маус, присутствовавшего на мероприятии, так как на персонаже из мультфильмов также было надето красное платье в белый горошек.