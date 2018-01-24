Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Кэти Пэрри шокировала фанатов выпадающей грудью

Кэти Пэрри шокировала фанатов выпадающей грудью

Сегодня, 12:26
Весьма популярная американская певица Кэти Пэрри в очередной раз шокировала своих фанатов довольно экстравагантным нарядом. В этот раз её наряд представлял собой платье с множеством вырезов, в том числе и в области груди.

Кэти Пэрри шокировала фанатов выпадающей грудью

 

Кэти Пэрри славится своими эпатажными выходками, за что её и любит преданная армия многочисленных фанатов по всему миру. Появившись на очередном публичном мероприятии, Кэти сразу же обратила на себя внимание благодаря весьма пёстрому наряду красного цвета в белый горошек, покрытому многочисленными вырезами. Один из таких вырезов практически открывал грудь певицы, которая так и норовила вывалиться из платья во время фотосессии. Пэрри посетила общественное мероприятие, организованное в честь мультипликационного персонажа Минни Маус, верной спутницы Микки Мауса, которая в честь своего 90-летия удостоилась собственной звезды на Аллее славы в Голливуде.

 

Отметим, что наряд певица подобрала в точности как у маскота Минни Маус, присутствовавшего на мероприятии, так как на персонаже из мультфильмов также было надето красное платье в белый горошек.
Александр Вест
Новости по теме
Кэти Пэрри уже второй день без остановки ведёт трансляцию в YouTube
Кэти Пэрри уже второй день без остановки ведёт трансляцию в YouTube

Известная американская певица Кэтти Пэрри 8 июня начала вести прямую трансляцию в YouTube. Эфир длится уже более суток, а сама исполнительница даже показывает,

Кэти Пэрри шокировала публику новым образом
Кэти Пэрри шокировала публику новым образом

Американская певица Кэти Пэрри шокировала публику новым образом. Она опубликовала эпатажный снимок на странице Instagram.

Кэти Пэрри опубликовала откровенные фотографии
Кэти Пэрри опубликовала откровенные фотографии

Известная американская исполнительница Кэти Пэрри решила порадовать свoих поклонников и опубликовала на своей странице в соцсети достаточно откровенный снимок.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости