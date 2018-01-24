Поклонники раскритиковали новую солистку группы SEREBRO

Поклонники популярного музыкального коллектива SEREBRO в Сети стали критиковать новую солистку Татьяну Моргунову, которая невыгодно отличается о других участниц группы. По мнению многих фанатов, Татьяну стоит заменить, пока группа не потеряла свою популярность.

Светлана Славянская

Пользователи Сети стали критиковать новую участницу SEREBRO, которая впервые выступила на сцене с коллективом на территории Турции. Фанаты группы были разочарованы таким выбором продюсера, посчитав, что Татьяна Моргунова совершенно не обладает ни музыкальным талантов, ни опыта пребывания на сцене.Интернет-пользователи посоветовали Татьяне много заниматься и постоянно репетировать перед зеркалом, иначе совсем скоро ей грозит уход из популярного коллектива. Сама начинающая певица не стала отвечать на критику хейтеров.