Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Поклонники раскритиковали новую солистку группы SEREBRO

Поклонники раскритиковали новую солистку группы SEREBRO

Сегодня, 12:00
Поклонники популярного музыкального коллектива SEREBRO в Сети стали критиковать новую солистку Татьяну Моргунову, которая невыгодно отличается о других участниц группы. По мнению многих фанатов, Татьяну стоит заменить, пока группа не потеряла свою популярность.

Поклонники раскритиковали новую солистку группы SEREBRO

 

Пользователи Сети стали критиковать новую участницу SEREBRO, которая впервые выступила на сцене с коллективом на территории Турции. Фанаты группы были разочарованы таким выбором продюсера, посчитав, что Татьяна Моргунова совершенно не обладает ни музыкальным талантов, ни опыта пребывания на сцене.

Интернет-пользователи посоветовали Татьяне много заниматься и постоянно репетировать перед зеркалом, иначе совсем скоро ей грозит уход из популярного коллектива. Сама начинающая певица не стала отвечать на критику хейтеров.
Светлана Славянская
Новости по теме
Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе
Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе

Фанаты заподозрили Ольгу Серябкину в лесбийском романе с одной из участниц трио SEREBRO.

Фанаты теряются в догадках: Кто теперь обнимает солистку группы SEREBRO
Фанаты теряются в догадках: Кто теперь обнимает солистку группы SEREBRO

Фанаты теряются в догадках: кто теперь обнимает солистку группы SEREBRO. Ольга Серебрянкина поделилась с поклонниками пикантным снимком, и под ее постом в

Опубликованы кадры откровенной фотосессии SEREBRO с новой солисткой
Опубликованы кадры откровенной фотосессии SEREBRO с новой солисткой

Катя Кищук, новая участница популярного музыкального коллектива SEREBRO, снялась в первой откровенной фотосессии в составе группы. Первые кадры с мероприятия

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости