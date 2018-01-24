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| | Пассажиры бизнес-класса отказались уступать места Ольге Бузовой

Пассажиры бизнес-класса отказались уступать места Ольге Бузовой

Сегодня, 11:46
Ольге Бузовой пришлось возвращаться из Таиланда в Москву эконом-классом. Причиной тому стал отказ одного из пассажиров уступать ей место в бизнес-классе. О ситуации в социальных сетях рассказали очевидцы.
 

Пассажиры бизнес-класса отказались уступать места Ольге Бузовой

 

Как стало известно, Бузова попросту поздно решила покупать себе билет в бизнес-класс и в результате место ей так и не досталось. Она попросила стюардесс договариваться с пассажирами и уступить ей место. Пассажир из бизнес-класса должен был переместиться в эконом. Доплачивать при этом Ольга не планировала. Очевидцы также рассказали о том, что такой пассажир был не один. Сразу трое человек отказались уступать свои места Бузовой, а четвертый и вовсе спросил, кто эта девушка, ведь недоумевал, почему он должен вообще задумываться о смене места.
 
Бузова в расстроенных чувствах в результате вынуждена была лететь эконом-классом. Сама девушка по этому поводу пока еще не высказалась, однако поклонники, в шутку, предположили, что стоит ожидать еще одну песню об уязвленных чувствах девушки.

Николай Офицеров
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