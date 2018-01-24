Пассажиры бизнес-класса отказались уступать места Ольге Бузовой

Пассажиры бизнес-класса отказались уступать места Ольге БузовойСегодня, 11:46
«Иди в модели», - стали массово говорить поклонники после того, как Ольга Бузова шокировала поклонников своим снимком без лифчика. Ей предложили бросить
Экс-супруга рэпера Гуфа и сольная исполнительница Айза Анохина пожаловалась своим подписчикам в Instagram на одну из авиакомпаний, которой она летала из Москвы
Пилот не стал лететь из аэропорта Внуково из-за пассажира-дебошира. Последний вызвал летчика на разборки. Экипаж воздушного судна мотивировал свой отказ