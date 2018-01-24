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| | Попа Анны Хилькевич "обрастает" фруктами

Попа Анны Хилькевич "обрастает" фруктами

Сегодня, 11:37
Российская актриса Анна Хилькевич проводит отдых на одном из курортов Таиланда. Оттуда она снова показала поклонникам в Instagram снимок со своим участием.

Попа Анны Хилькевич "обрастает" фруктами

 

На новом изображении Хилькевич находится на борту яхты на фоне океана, стоя спиной к фотографу и улыбаясь, глядя в сторону. Мужчина, сделавший снимок, держит в руке два фрукта на фоне ее "пятой точки", закрывая тем самым низ спины актрисы. Креативную фотографию с юмором оценили подписчики кинозвезды.

Один из фолловеров написал, что фотограф сделал это, потому как Анна в самом деле не обладает запоминающими женскими формами, и мужчина таким образом попытался это "исправить". Другие отметили, что у актрисы нет проблем с красивой фигурой, а такой поступок ее друга является просто обычной шуткой. Уже через 20 минут после публикации изображения фото набрало более 43,8 тысяч лайков.

Ранее Хилькевич заявляла, что ей и ее родным сняться плохие сны в Таиланде. Ее дочь часто просыпается ночью и от чего-то пугается. Звезда считает, их покой нарушается отрицательной энергетикой отеля, где они живут.
Никита Готский
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