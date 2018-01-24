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| | Блогер Лена Миро назвала Диму Билана "сопливой бабой"

Блогер Лена Миро назвала Диму Билана "сопливой бабой"

Сегодня, 11:42
Блогер и писательница Лена Миро уже давно заслужила славу крайне скандальной и острой на язык особы. Именно поэтому в ее LiveJournal появилась недавно статья под кричащим названием «Баба в соплях». По какой-то причине в качестве фотографии она выбрала старое фото Димы Билана.
 

 

Подписчикам удалось установить, что оскорблять Билана блогер не планировала и произошедшее является не более чем случайностью. В своем посте Миро рассказала о некой неизвестной знакомой, которая простудилась. Девушку якобы возмутило, что ее заразили, несмотря на то, что у нее запланирована масса встреч и прочих дел. Позже, когда ей стало легче, она «громыхая соплями» пошла делать свои дела. Именно за это она и заслужила прозвище «сопливая баба».
 
«Хуже всего, что сегодня люди мало чем отличаются от средневековых варваров. Возмущаемся тем, что какой-то нехороший человек заразил нас, а сами, как только заболели, немедленно отправляемся чихать на всех окружающих. Эпидемии происходят из-за нас самих», - заявила Миро, рассказав еще пару историй, которые написаны в ее фирменном эпатажном стиле.

Николай Офицеров
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