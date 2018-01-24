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| | Марго Робби появилась на красной дорожке в платье с глубоким декольте

Марго Робби появилась на красной дорожке в платье с глубоким декольте

Сегодня, 12:10
Главная героиня фильма "Волк с Уолл-Стрит" Марго Робби вышла на красную ковровую дорожку в белом платье с очень глубоким декольте, которое ни сколько не смущало актрису.

Марго Робби появилась на красной дорожке в платье с глубоким декольте

 

В Австралии прошла церемония премьеры киноленты "Тоня против всех", на которую актриса Марго Робби приехала в откровенном наряде. Платье звезды было белого цвета с глубоким декольте, которое на фоне красной дорожки отдавало розовым оттенком. Марго прибыла на церемонию практически без макияжа и с улыбкой на лице, без тени смущения раздавала своим поклонникам автографы. Драгоценности были подобраны со вкусом: браслет с белого золота с бриллиантами, прическа сделана в стиле творческого беспорядка. Туфли на высокой шпильке подобраны под цвет платья. Критики прокомментировали наряд актрисы откровенным, элегантным и со вкусом подобранный.

Напомним, что Марго Робби снялась в фильмах "Тарзан", "Отряд самоубийц", "Фокус", которые принесли ей невероятную славу среди фанатов.
Пелагея Лебединская
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