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| | Армен Джигарханян покинул больницу

Армен Джигарханян покинул больницу

Сегодня, 11:21
Известный отечественный актёр и режиссёр Армен Джигарханян на радость своих многочисленных поклонников покинул расположение Городской клинической больницы имени Пирогова.

Армен Джигарханян покинул больницу

 

Медицинские специалисты, следившие за здоровьем Джигарханяна, описали его состояние как вполне удовлетворительное. В связи с положительной динамикой, которую актёр демонстрировал в медучреждении в последнее время, медики не сочли нужным дальнейшее пребывание Армена в клинической больнице. Стоит напомнить, в больницу актёр попал ещё в прошедший четверг из-за подозрения на гипертонический криз.

Проведя комплексное обследование организма выдающегося актёра выяснилось, что срочная госпитализация актёра была связана с выявленным у него вирусом. Близкий знакомый режиссёра Артур Согомян рассказал о том, что в данный момент Джигарханян находится в своём жилище, а его состояние здоровья не вызывает никакого беспокойства.
Александр Вест
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