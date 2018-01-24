Армен Джигарханян покинул больницу

Известный отечественный актёр и режиссёр Армен Джигарханян на радость своих многочисленных поклонников покинул расположение Городской клинической больницы имени Пирогова.

Александр Вест

Медицинские специалисты, следившие за здоровьем Джигарханяна, описали его состояние как вполне удовлетворительное. В связи с положительной динамикой, которую актёр демонстрировал в медучреждении в последнее время, медики не сочли нужным дальнейшее пребывание Армена в клинической больнице. Стоит напомнить, в больницу актёр попал ещё в прошедший четверг из-за подозрения на гипертонический криз.Проведя комплексное обследование организма выдающегося актёра выяснилось, что срочная госпитализация актёра была связана с выявленным у него вирусом. Близкий знакомый режиссёра Артур Согомян рассказал о том, что в данный момент Джигарханян находится в своём жилище, а его состояние здоровья не вызывает никакого беспокойства.