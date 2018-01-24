Елена Малышева раскрыла секрет своей авторской диеты

Известная российская телеведущая Елена Малышева в очередной раз порадовала своих фанатов полезным советом. В этот раз Елена рассказала о том, как быстро сбросить вес и показала результаты на собственном примере.

Александр Вест

Недавно в официальном Instagram-аккаунте Елены Малышевой появилась видеозапись, в которой телеведущая встревожилась набранным весом. По словам Малышевой, она набрала около 200 граммов веса, поэтому ей нужно было организовать разгрузочные дни, чтобы избавиться от нежелательных накоплений в своём теле. Сегодня в её микроблоге появился очередной видеоролик, в котором Елена поделилась своими успехами, похваставшись о том, что она сумела за один день сбросить сразу 0,5 килограмма.Малышева заметила, что разгрузочный день прошёл весьма успешно, в связи с чем она решила поделиться с фанатами секретами такого похудения, рассказав о своём завтраке. Телеведущая поведала, что на завтрак она съедает лишь одну порцию фруктов, стакан молочных продуктов (кефир, йогурт), а также одну порцию овсянки без каких-либо добавок.