Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Елена Малышева раскрыла секрет своей авторской диеты

Елена Малышева раскрыла секрет своей авторской диеты

Сегодня, 11:11
Известная российская телеведущая Елена Малышева в очередной раз порадовала своих фанатов полезным советом. В этот раз Елена рассказала о том, как быстро сбросить вес и показала результаты на собственном примере.

Елена Малышева раскрыла секрет своей авторской диеты

 

Недавно в официальном Instagram-аккаунте Елены Малышевой появилась видеозапись, в которой телеведущая встревожилась набранным весом. По словам Малышевой, она набрала около 200 граммов веса, поэтому ей нужно было организовать разгрузочные дни, чтобы избавиться от нежелательных накоплений в своём теле. Сегодня в её микроблоге появился очередной видеоролик, в котором Елена поделилась своими успехами, похваставшись о том, что она сумела за один день сбросить сразу 0,5 килограмма.

Малышева заметила, что разгрузочный день прошёл весьма успешно, в связи с чем она решила поделиться с фанатами секретами такого похудения, рассказав о своём завтраке. Телеведущая поведала, что на завтрак она съедает лишь одну порцию фруктов, стакан молочных продуктов (кефир, йогурт), а также одну порцию овсянки без каких-либо добавок.
Александр Вест
Новости по теме
Елена Малышева появилась на публике со взрослым сыном
Елена Малышева появилась на публике со взрослым сыном

Известная телеведущая и главный терапевт России Елена Малышева решила посетить премьеру отечественного фильма «Время первых» вместе со своим взрослым сыном

Елена Малышева рассказала Андрею Малахову о раке
Елена Малышева рассказала Андрею Малахову о раке

Елена Малышева, известная российская телеведущая, рассказала Андрею Малахову в передаче «Сегодня вечером» о своей семейной трагедии. Оказалось, что в 1984 году

Телеведущая Елена Малышева сегодня отмечает 55-летие
Телеведущая Елена Малышева сегодня отмечает 55-летие

Сегодня доктор и телеведущая Елена Малышева празднует свое 55-летие. В связи с этим, на официальном портале Первого канала ее поздравили с памятной датой и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости