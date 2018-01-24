Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Обман поклонников, вранье в сети и накрутка за деньги: Пресняков-младший разоблачил Бузову

Обман поклонников, вранье в сети и накрутка за деньги: Пресняков-младший разоблачил Бузову

Сегодня, 11:10
Новый хит известной поющей ведущей Ольги Бузовой все еще держится на вершине рейтинга, чему радуется исполнительница и ее команда. Однако звездные коллеги не спешат поздравлять певицу с успехом, ведь у некоторых звезд свои предположения на счет возрастания популярности артистки. Свое мнение высказал внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.

Обман поклонников, вранье в сети и накрутка за деньги: Пресняков-младший разоблачил Бузову

 

Молодой исполнитель не специально разоблачил Бузову, а сделал это в комментариях под своей же записью. Певец общался с поклонниками, как вдруг ему задали вопрос о дальнейших планах, и здесь последовала неожиданная развязка событий. Пресняков рассказал, что считает свою группу «молодой», ведь ей всего четыре года, а это только начало роста и развития. Тем не менее, планов у ребят много и они старательно работают над созданием первого альбома.

Никита подчеркнул, что его коллектив развивается не так, ка это делают «некоторые» исполнители, и ребята всего добиваются честным трудом. Внук Пугачевой заявил, что скачивать собственные песни для повышения рейтингов он не собирается, а его звездная коллега Бузова именно это и делает. Более того, Пресняков-младший рассказал, что он лично знает людей, которые занимаются раскруткой певицы таким методом, и данный подход к делу исполнитель не признает. Однако вскоре на странице артиста данный комментарий пропал, но некоторые сообразительные пользователи успели сделать скрин.

Никита Пресняков является одним из немногих исполнителей, которые не стесняются высказывать собственное мнение, каким бы оно ни было. Речь идет не только о Бузовой, ведь звездный внук нередко выражает свою точку зрения относительно других артистов, а также прочих культурных деятелей. Относительно своей слабой популярности певец заявил, что считает родство с известными артистами лишь помехой, ведь его воспринимают неправильно. Однако сын Преснякова настаивает, что популярностью своих родителей и бабушки он пользоваться не намерен.

Ранее также сообщалось, что Ольга Бузова провела незабываемый отпуск в Таиланде, куда отправилась на новогодние праздники, но за границей в теплом месте певица встретила и свой день рождения. Поклонники не перестают радовать своего кумира комплиментами, ведь в профиле Ольги появляется достаточное количество новых фотографий, за которые можно похвалить. Но момент с хейтерами также сыграл свою роль, и накануне Бузова скрыла страницу от общедоступного просмотра.
Анна Лисичкина
Новости по теме
Никита Пресняков покинул премию, застеснявшись репортеров
Никита Пресняков покинул премию, застеснявшись репортеров

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сбежал с премии "прорыв года", не дождавшись награды. Покинул мероприятие певец вместе с подругой жены.

Внук Пугачевой Никита Пресняков сделал предложение девушке Алене Красновой
Внук Пугачевой Никита Пресняков сделал предложение девушке Алене Красновой

Внук Аллы Пугачевой и Владимира Преснякова-старшего Никита сделал предложение своей девушке Алене Красновой. Так поклонники 25-летнего лидера рок-группы

Внук Аллы Пугачевой ранен декорациями на премии Муз-ТВ в Астане
Внук Аллы Пугачевой ранен декорациями на премии Муз-ТВ в Астане

Внук примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков ранен декорациями на премии Муз-ТВ в Астане. Сейчас молодой человек осматривается медиками. Подробности

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости