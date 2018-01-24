Обман поклонников, вранье в сети и накрутка за деньги: Пресняков-младший разоблачил Бузову

Новый хит известной поющей ведущей Ольги Бузовой все еще держится на вершине рейтинга, чему радуется исполнительница и ее команда. Однако звездные коллеги не спешат поздравлять певицу с успехом, ведь у некоторых звезд свои предположения на счет возрастания популярности артистки. Свое мнение высказал внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.

Анна Лисичкина

Молодой исполнитель не специально разоблачил Бузову, а сделал это в комментариях под своей же записью. Певец общался с поклонниками, как вдруг ему задали вопрос о дальнейших планах, и здесь последовала неожиданная развязка событий. Пресняков рассказал, что считает свою группу «молодой», ведь ей всего четыре года, а это только начало роста и развития. Тем не менее, планов у ребят много и они старательно работают над созданием первого альбома.Никита подчеркнул, что его коллектив развивается не так, ка это делают «некоторые» исполнители, и ребята всего добиваются честным трудом. Внук Пугачевой заявил, что скачивать собственные песни для повышения рейтингов он не собирается, а его звездная коллега Бузова именно это и делает. Более того, Пресняков-младший рассказал, что он лично знает людей, которые занимаются раскруткой певицы таким методом, и данный подход к делу исполнитель не признает. Однако вскоре на странице артиста данный комментарий пропал, но некоторые сообразительные пользователи успели сделать скрин.Никита Пресняков является одним из немногих исполнителей, которые не стесняются высказывать собственное мнение, каким бы оно ни было. Речь идет не только о Бузовой, ведь звездный внук нередко выражает свою точку зрения относительно других артистов, а также прочих культурных деятелей. Относительно своей слабой популярности певец заявил, что считает родство с известными артистами лишь помехой, ведь его воспринимают неправильно. Однако сын Преснякова настаивает, что популярностью своих родителей и бабушки он пользоваться не намерен.Ранее также сообщалось, что Ольга Бузова провела незабываемый отпуск в Таиланде, куда отправилась на новогодние праздники, но за границей в теплом месте певица встретила и свой день рождения. Поклонники не перестают радовать своего кумира комплиментами, ведь в профиле Ольги появляется достаточное количество новых фотографий, за которые можно похвалить. Но момент с хейтерами также сыграл свою роль, и накануне Бузова скрыла страницу от общедоступного просмотра.