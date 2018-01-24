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| | Модель Ирина Шейк с нежностью поздравила свою маму с днем рождения

Модель Ирина Шейк с нежностью поздравила свою маму с днем рождения

Сегодня, 11:59
Знаменитая модель Ирина Шейк в социальной сети Instagram поздравила свою маму с днем рождения, выставив на свою страничку ее фото.

Модель Ирина Шейк с нежностью поздравила свою маму с днем рождения

 

Ирина Шейк поздравила свою маму с днем рождения, назвав ее нежно "мамусик", что восхитило подписчиком модели. Поклонники отметили, что Ирина с нежностью и любовью относится к своей маме. Также прокомментировали, что мать и дочь очень сильно похожи между собой, особенно красотой глаз. Также с восхищением сделали комплимент маме модели, что красотой и элегантностью такой женщины приятно любоваться. Отметим, что мама Ирины Шейк всю свою жизнь проработала в школе, преподавая детям урок музыки. После смерти мужа женщина воспитывала сама Ирину и ее младшую сестру.

Напомним, что Ирина Шейк тоже уже стала мамой. В марте 2017 года она подарила Брэдли Куперу своего первенца - дочь Леа де Шейн Шейк-Купер.
Пелагея Лебединская
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